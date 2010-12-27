В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото

В поселке Понтонный (Колпинский район) малолетняя девочка стала жертвой педофила. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Мать 13-летней девочки обратилась в полицию с заявлением 9 декабря. Она рассказала, что в первой половине ноябре у дома 13 по улице Товпеко неизвестный мужчина в салоне неустановленной машины совершил развратные действия в отношении девочки.
Полицейским удалось установить автомобиль – это "Шевроле Круз, который зарегистрирован на 42-летнего жителя Калининского района. Самого злоумышленника ищут.
По предварительным данным, мужчина с октября 2019 по ноябрь 2019 общался с малолетней в ВК. Затем он пригласил её на встречу, в машине за 1500 рублей девочка разделась и сфотографировалась.
Педофил изнасиловал подростка в аквапарке Петербурга.
Фото: pixabay
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