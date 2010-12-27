В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото

Всё произошло в личном автомобиле мужчины.

В поселке Понтонный (Колпинский район) малолетняя девочка стала жертвой педофила. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мать 13-летней девочки обратилась в полицию с заявлением 9 декабря. Она рассказала, что в первой половине ноябре у дома 13 по улице Товпеко неизвестный мужчина в салоне неустановленной машины совершил развратные действия в отношении девочки.

Полицейским удалось установить автомобиль – это "Шевроле Круз, который зарегистрирован на 42-летнего жителя Калининского района. Самого злоумышленника ищут.

По предварительным данным, мужчина с октября 2019 по ноябрь 2019 общался с малолетней в ВК. Затем он пригласил её на встречу, в машине за 1500 рублей девочка разделась и сфотографировалась.

Педофил изнасиловал подростка в аквапарке Петербурга.

Фото: pixabay