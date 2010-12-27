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В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото
Сегодня, 11:08
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nastya960

В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото

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Всё произошло в личном автомобиле мужчины.

В поселке Понтонный (Колпинский район) малолетняя девочка стала жертвой педофила. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

Мать 13-летней девочки обратилась в полицию с заявлением 9 декабря. Она рассказала, что в первой половине ноябре  у дома 13 по улице Товпеко неизвестный мужчина в салоне неустановленной машины совершил развратные  действия в отношении  девочки. 

Полицейским удалось установить автомобиль – это "Шевроле Круз, который зарегистрирован на 42-летнего жителя Калининского района. Самого злоумышленника ищут.

По предварительным данным, мужчина с октября 2019 по ноябрь 2019 общался с малолетней в ВК. Затем он пригласил её на встречу, в машине за 1500 рублей девочка разделась и сфотографировалась.  

Педофил изнасиловал подростка в аквапарке Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: извращение, колпино, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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