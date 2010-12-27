В Петербурге ищут мигранта, напоившего и изнасиловавшего школьницу

Преступник и девочка оказались в одной компании в гостях.

В Колпинском районе полиция разыскивает мигранта, напоившего и изнасиловавшего девочку-подростка, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Как выяснилось, ночью 7 декабря в Детскую больницу №4 доставили 13-летнюю девочку, ее отвели к гинекологам на обследование. Следователи установили, что вечером 4 декабря в поселке Металлострой в одной из квартир собралась компания гостей, в том числе девочка-подросток и 22-летний мигрант из Таджикистана по имени "Салимжон". После совместного распития алкоголя мигрант изнасиловал школьницу.

Есть информация, что "Салимжон" приехал в Россию год назад на заработки. Данных о его регистрации на территории города не оказалось. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее мы писали, что рецидивист похитил петербурженку на глазах у ее 11-летней дочери.

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