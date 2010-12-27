Рецидивист похитил петербурженку на глазах у ее 11-летней дочери

Мужчина отвез женщину в отель, где избивал и удерживал против воли.

В воскресенье, 8 декабря, в отдел полиции Калининского района обратилась 31-летняя петербурженка и рассказала о своем похищении. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Молодая женщина рассказала, что около 16 часов того же дня к ее дому на улице Карпинского приехал 34-летний знакомый. Он начал кидать камни в окно квартиры и потребовал выйти на улицу. Потерпевшая вместе с 11-летней дочерью вышла из парадной. После этого мужчина потребовал сесть в черную "Шкоду", за рулем которой находился незнакомый человек. Опасаясь за жизнь дочери, петербурженка подчинилась и села в машину.

Когда автомобиль тронулся, жертва не на шутку испугалась. Она попросила водителя вызвать полицию, однако тот не отреагировал, а похититель сильно ударил по лицу. Затем мужчина приказал женщине сидеть тихо и не дергаться, в противном случае он пригрозил, что забьет ее до смерти. После этого он забрал телефон у петербурженки.

В результате женщину привезли в отель в центре Петербурга. В одном из номеров похититель вместе с водителем удерживали ее. Спустя несколько часов потерпевшей удалось вырваться. Она добежала до ближайшего кафе и попросила персонал вызвать такси. Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы головы и ссадины в районе губ.

Известно, что 34-летний подозреваемый ранее был судим по статье "Кража". По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: Piter.TV