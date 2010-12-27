Мигранта увезли в лес под Петербургом и силой забрали 36 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Фрунзенского района расследует похищение и грабеж мигранта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 25 ноября обратился 36-летний гражданин Узбекистана, который рассказал, что днём ранее у дома 74 по Бухарестской улице четверо неизвестных ему мужчин похитили его 34-летнего знакомого. Мужчину силой посадили в машину и увезли в лес. Там его избивали, угрожали ножом и пистолетом, а затем заставили перевести на их счёт 36 тысяч рублей. После этого пострадавшего оставили просто около станции метро "Ломоносовская".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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