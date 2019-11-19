СКР в Петербурге завершил расследование о разбое 8-классников

В марте трое подростков с пистолетом ограбили микрокредитную компанию.

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих подростков, которые в марте напали с самозарядным пистолетом на офис микрокредитной компании в Петербурге. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Трое подростков 2003 и 2004 годов рождения обвиняются в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном повреждении чужого имущества.

По информации следственного комитета, школьники разработали план, раздобыли нашли самодельный самозарядный пистолет. Утром один из парней передал соучастнику маску и оружие. Второй подросток отвлек работников офиса, третий достал пистолет и выстрелил несколько раз в стеклянную перегородку. Злоумышленники забрали конверт с деньгами (в нем было 2900 рублей).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

Ранее во Всеволожском районе подростки избили и ограбили 38-летнего мигранта.

Видео: YouTube/ Следком