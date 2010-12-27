Во Всеволожском районе подростки избили и ограбили 38-летнего мигранта

В Ленобласти полиция задержала четырех подростков, которые с ножом и баллончиком напали на мигранта. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.
Сообщение об инциденте поступило из дома на улице Поперечной поселка Ново-Ковалево. Подростки 15-19 лет распылили в лицо газ 38-летнему мужчине , несколько раз ударили его ножом, а потом забрали одежду, телефон и рюкзак.
Общий ущерб составил 7 800 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
Ранее банда грабителей избила и ограбила финдиректора петербургской фирмы.
Фото: Piter.TV
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