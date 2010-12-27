Во Всеволожском районе подростки избили и ограбили 38-летнего мигранта

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти полиция задержала четырех подростков, которые с ножом и баллончиком напали на мигранта. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Сообщение об инциденте поступило из дома на улице Поперечной поселка Ново-Ковалево. Подростки 15-19 лет распылили в лицо газ 38-летнему мужчине , несколько раз ударили его ножом, а потом забрали одежду, телефон и рюкзак.

Общий ущерб составил 7 800 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее банда грабителей избила и ограбила финдиректора петербургской фирмы.

Фото: Piter.TV