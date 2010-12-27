Банда грабителей избила и ограбила финдиректора петербургской фирмы

Мужчина лишился барсетки, в которой лежала валюта.

Полиция Московского района Петербурга разыскивает банду грабителей, которая избила и ограбила 43-летнего финансового директора одной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Нападение произошло 12 ноября у дома №55 по улице Орджоникидзе. Потерпевший рассказал, что на него напали две женщины и трое мужчин. Они распылили ему в лицо слезоточивый газ, избили и отобрали барсетку стоимостью 10 тысяч рублей. В сумке лежали 30 тысяч рублей и 2 тысячи долларов США.

Потерпевшего увезли в больницу с травмами головы, ушибами и ссадинами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленников.

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Фото: Piter.TV