Две вооруженные девушки ограбили официанта в центре Петербурга

Компанию им составил молодой человек.

Накануне в полицию Петербурга обратился 27-летний официант и заявил, что его избили и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Нападение произошло 9 ноября в 15:10 в квартире дома №20 на 4-й Советской улице. По словам потерпевшего, неизвестные не менее 10 раз ударили его по голове пистолетом и кастетом, а после похитили 2,3 тысячи рублей и скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух девушек 22 и 23 лет, а также 24-летнего парня. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двое с ножом похитили в Рыбацком фургон с сигаретами и водителем.

Фото: Piter.TV