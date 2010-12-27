Двое с ножом похитили в Рыбацком фургон с сигаретами и водителем

Стоимость похищенного табака составила 1,2 млн рублей.

Утром 12 ноября в полицию Невского района обратился водитель экспедитор одного АО. Мужчина заявил, что двое неизвестных с ножом похитили его вместе с фургоном с сигаретами. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел около 10:20 у дома на Шлиссельбургском проспекте. Грабители, угрожая ножом, отобрали ключи от служебного фургона "Форд Транзит" с грузом сигарет. Водителя заставили пересесть в кузов. Далее неизвестные перегнали машину в неизвестное место и выгрузили товар. Затем они вернули фургон обратно и скрылись. Стоимость похищенного табака составила 1,2 млн рублей.

Мужчин "южной" национальности зафиксировала видеокамера. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что полиция поймала разбойников, ранее угнавших автомобиль.

Фото: Piter.TV