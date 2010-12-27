Полиция поймала разбойников, ранее угнавших автомобиль

Их смогли найти через два часа после совершения разбоя.

В Петербурге, 9 ноября, силами полиции Красногвардейского района были задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, в полицию обратился 27-летний мужчина, и сообщил, что в районе 16:00 у дома по Малоохтинскому проспекту, 16, к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножом, угнали автомобиль "KIA Sportage". Буквально через два часа полиции удалось обнаружить угнанный автотранспорт на Новочеркасском проспекте, 41/14. В нем находились мужчины 33 и 31 лет. Их задержали и возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отец избил своего 31-летнего сына.

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