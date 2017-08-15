В Петербурге в результате домашней ссоры отец избил своего 31-летнего сына

Драка возникла в результате домашней ссоры.

В понедельник, 4 ноября, в Невском районе Петербурга госпитализировали 31-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Спустя почти неделю, 9 ноября, полиции удалось изловить виновного в нанесении травм человеку. Им оказался 58-летний отец потерпевшего.

По информации от ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, происшествие произошло в квартире дома по проспекту Солидарности, 12/2. Вечером понедельника, в ходе домашней ссоры отец избил своего сына.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге во время застолья женщина порезала своего сожителя.