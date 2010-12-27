В Красногвардейском районе женщина порезала своего сожителя во время застолья

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии здоровья.

Вечером 8 ноября в полицию Красногвардейского района обратился 34-летний мужчина и заявил, что его ранили ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

Происшествие произошло на проспекте Ударников, 38/1, в квартире на 12 этаже. Полиция прибыла на место происшествия и, двигаясь по горячим следам, смогла обнаружить 34-летнюю сожительницу пострадавшего. Правоохранители выяснили, что именно она ударила ножом заявителя. Инцидент произошел во время застолья. Между сожителями произошла ссора, после чего женщина использовала нож как аргумент. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, однако позже он самовольно ушел из больницы.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области схожее застолье закончилось трагичнее.