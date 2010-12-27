В Ленобласти мужчину во время застолья зарезала его жена

В ходе распития спиртных напитков у них произошел конфликт.

Утром 8 ноября в полицию города Коммунары Гатчинского района Ленобласти поступил вызов о возможном убийстве. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила труп 45-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в одном из домов города проходило семейное застолье, в котором принимал участие 45-летний мужчина, владелец дома и его 51-летняя супруга. В ходе распития спиртных напитков возник конфликт. Женщина схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений в тело супруга. От полученных ран он скончался.

Полиция выяснила, что оба гражданина нигде не работали. Уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее мы сообщали, что в Петербурге произошло леденящее душу убийство. Преподователь СПБГУ расчленил свою бывшую ученицу и сожительницу и попытался избавится от останков в реке Мойке.

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