Петербургские железнодорожники резко увеличили объём отправки грузов в октябре

При этом по итогам 10 месяцев общий объём погрузки оказался ниже прошлогоднего на 2,7 %.

В октябре 2026 года на железнодорожных станциях Петербурга погрузили 649,3 тыс. тонн грузов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 47,3 %, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Наиболее заметный рост зафиксировали в отдельных категориях грузов. Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась в 85,2 раза и достигла 39,8 тыс. тонн. Объём отправки нефти и нефтепродуктов вырос в 7,2 раза — до 86,1 тыс. тонн.

Также в 17,5 раза увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений, составив 14,8 тыс. тонн. Отправка химикатов и соды выросла в 2,2 раза — до 26,8 тыс. тонн.

Кроме того, в октябре со станций Петербурга отправляли цветную руду, серное сырьё, чёрные металлы, строительные материалы, картофель, овощи и фрукты.

Несмотря на октябрьский рост, за январь — октябрь 2026 года общий объём погрузки составил 5,2 млн тонн. Это на 2,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Фото: Piter.TV