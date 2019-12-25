Андрей Хорт стал вице-губернатором Петербурга по информационной безопасности

Бывший глава Красногвардейского района будет курировать комитеты по информатизации и связи, имущественным отношениям, а также управление по развитию садоводства и огородничества.

Андрей Хорт назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга, ответственным за информационную безопасность. Распоряжение 9 ноября подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

В новой должности Хорт будет курировать комитет по информатизации и связи, комитет имущественных отношений и управление по развитию садоводства и огородничества. До назначения он возглавлял администрацию Красногвардейского района.

Хорт окончил Академию ФСБ России и до 2011 года служил в органах безопасности. После этого занимал руководящие должности в коммерческих организациях. В частности, работал начальником Службы по управлению имуществом ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва, помощником генерального директора завода имени М. И. Калинина и заместителем гендиректора спортивного комплекса "Юбилейный".

Позднее Хорт стал первым заместителем председателя городского комитета по физической культуре и спорту. В апреле 2024 года его назначили главой администрации Красногвардейского района.

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Фото: Piter.tv