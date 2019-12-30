Акция призвана напомнить о героизме и мужестве защитников и жителей Ленинграда.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что петербуржцам раздадут почти 10 тысяч лент Ленинградской Победы. Об этом сообщают волонтеры Северной столицы.

Акция пройдет на площади Героев 21-й Армии. Планируется, что волонтеры раздадут 900 лент. Организаторы отметили, что акция направлена для того, чтобы петербуржцы помнили о героизме и мужестве защитников и жителей Ленинграда.

Известно, что акцию организовал Самарский Дом молодежи.

Ранее мы сообщали о том, что в годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от блокады дадут сразу два салюта.

Фото: "Волонтеры Победы"/вк