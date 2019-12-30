В понедельник, 27 января, стало известно о том, что петербуржцам раздадут почти 10 тысяч лент Ленинградской Победы. Об этом сообщают волонтеры Северной столицы.
Акция пройдет на площади Героев 21-й Армии. Планируется, что волонтеры раздадут 900 лент. Организаторы отметили, что акция направлена для того, чтобы петербуржцы помнили о героизме и мужестве защитников и жителей Ленинграда.
Известно, что акцию организовал Самарский Дом молодежи.
Ранее мы сообщали о том, что в годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от блокады дадут сразу два салюта.
Фото: "Волонтеры Победы"/вк
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