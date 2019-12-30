В годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от блокады дадут сразу два салюта

Первый салют, которые станет реконструкцией Ленинградского салюта 27 января 1944 года.

В понедельник, 27 января, стало известно, что в 76-ю годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от блокады дадут сразу два салюта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Известно, что первый салют прогремит в 20:00 дадут на стрелке Васильевского острова. Отмечается, что он станет полной реконструкцией Ленинградского салюта 27 января 1944 года. "Салют из прошлого" не будет таким ярким, как современные взрывы пиротехники. Известно, что его запустят с помощью зенитного орудия военных лет.

Второй залп произойдет по-традиции в 21:00 в акватории Невы. Салют прогремит у стен Петропавловской крепости.

Ранее мы сообщали о том, что на Дворцовой площади проходит выставка военной техники.

Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник/вк