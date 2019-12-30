Письмо опубликовано на сайте Смольного.

В понедельник, 27 января, градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с Днем снятия блокады Ленинграда. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Смольного.

Беглов отметил, что это священная дата для всех петербуржцев. Градоначальник пожелал всем жителям города на Неве крепкого здоровья и мирного неба над головой.

"Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда – погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям – всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений", —отметил градоначальник.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Президент РФ заявил, что соотвествующие выплаты необходимо увеличить до 75 тысяч рублей. Деньги причислят из федерального бюджета. Отметим, что обычно ветераны получают не более 10 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что в годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от блокады дадут сразу два салюта.

Фото:Александр Беглов/вк