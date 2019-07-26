День ВМФ в Петербурге: программа мероприятий, парад, салют, ограничения

В воскресенье, 28 июля, в России отмечается День военно-морского флота (ВМФ). В честь праздника в Петербурге и Кронштадте ожидается множество интересных событий.

Отметим, что о подготовке к масштабному событию знал весь Петербург: по выходным над городом летали самолеты (и не раз), а массивные корабли швартовались к невским берегам. Погода на выходные ожидается без осадков, так что ничего не должно помешать посмотреть на суда, прибывшие из дальних стран. Посмотреть там есть на что: парадный строй кораблей на параде возглавит первый российский линейный корабль "Полтава". В рамках динамического показа в строю пройдут новейшие корабли отечественного военно-морского флота - фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", морской тральщик "Иван Антонов", дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт".

Piter.TV собрал в одном месте все, что нужно знать о предстоящем праздновании дня ВМФ в эти выходные. Основным днем празднования станет воскресенье, 28 июля.

Праздничная программа

В 09:30 часов на борту крейсера "Аврора" пройдет торжественная церемония открытия. Спустя полчаса, с 10:00, откроется морской парада кораблей в акватории Невы. Шоу будет состоять из статического и динамического показа, а также из наземной и воздушной части. Перед петербуржцами и гостями города пройдут 10 парадных расчётов, более 40 кораблей, катеров, подводных лодок и 41 воздушное судно. Подробности парада можно прочитать по ссылке.

Главный Военно-морской парад будут транслировать на Дворцовой площади с 11:00 часов утра. В полдень корабли, которые приняли участие в параде, откроют для посещения всем желающим. Продлится это до 18:00.

В 13:00 часов на Дворцовой площади начнется большой праздничный концерт. Ожидается участие группы Markscheider Kunst, оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, Александра Розенбаума, групп "Сурганова и Оркестр", "СерьГа", "Чайф" и других артистов. Планируется, что в 18:00 и 20:00 на главной площади Петербурга выступят Олег Газманов, "SOPRANO" и "Хор Турецкого".

Военно-морской парад в Кронштадте пройдет в в Средней (Петровской) гавани с 11:00 до 13:20. Вход только по пригласительным. Корабли можно будет свободно посетить с 14 до 20 часов. Также с 14:00 в Петровском парке также начнется праздничный концерт, в котором примут участие звезды российского джаза и артисты петербургских музыкальных театров.

Залпы салюта в Кронштадте прозвучат на Южной оградительной стенке Средней гавани (Усть-Рогатка). Петербуржцы смогут посмотреть на салют, который запустят на пляже Петропавловской крепости. Они стартуют одновременно, в 22:30 часов.

Дорожная обстановка

Передвигаться на автомобиле в это воскресенье будет максимально невыгодно для автомобилистов. Полностью будет перекрыт отрезок КАД, к тому же в центре города будут разведены сразу четыре моста – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Однако в это время на помощь для водителей придет ЗСД – с 10 до 13 часов 28 июля по центральному участку магистрали можно будет проехать бесплатно.

Для зрителей парада в Кронштадте будет организовано 90 бесплатных автобусов-шаттлы, которые будут курсировать по двум маршрутам. С 07:30 до 18:00 транспорт с интервалом движения в пять минут будет следовать от вокзала в Ломоносове до остановки "Форт Константин". Второй маршрут – от станции метро "Беговая" до улицы Мартынова в Кронштадте. Период движения этих автобусов – с 07:30 до 09:30 из Петербурга и с 13:00 до 18:00 в обратную сторону.

Отметим, что провести выходные в "морском" стиле в Петербурге можно будет и в субботу, 27 июля. В частности, в ряде районов города пройдут различные праздничные мероприятия.

Фото, видео: Piter.TV, gov.spb.ru