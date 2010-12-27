Тренировка морской авиации перед днем ВМФ состоялась в Петербурге

Стали известны подробности пролета авиации, привлекшего внимание горожан.

Предположения горожан подтвердились. Как рассказали в пресс-службе ЗВО 20 июля, над Северной столицей прошел тренировочный полет парадного строя морской авиации. Вылет состоялся в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду.

Над городом пролетело более четырех десятков самолетов и вертолетов ВМФ, Воздушно-космических сил, а также от Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов. В небо поднялись самолеты Су-24, Су-25, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М и другие.

Отметим, что на время разведения петербургских мостов из-за подготовки к параду проезд по центральному участку ЗСД станет бесплатным для водителей.

Фото: structure.mil.ru/structure/okruga/west/