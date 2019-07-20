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Видео: Над Петербургом снова пролетели военные самолеты

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Очевидцы предположили, что в городе снова проходят репетиции парада ко дню ВМФ.

Днем 20 июля в редакцию Piter.TV поступило видео с Васильевского острова. Очевидец заснял, как над центром города с характерным гулом пролетело более десятка военных самолетов. Авиация пролетела на низкой высоте и слаженными группами. 

Пользователи в соцсетях предполагают, что сегодня состоялась очередная репетиция военного парада ко дню ВМФ, в ходе которого авиация отрабатывает поставленные задачи. 

Отметим, что также внезапно самолеты появились над городом неделю назад, 13 июля. Петербуржцы тогда поделились видео с истребителями в соцсетях.

Фото, видео: Piter.TV 

Теги: видео, очевидцы, самолеты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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