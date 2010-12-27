День Военно-Морского флота в Петербурге традиционно отмечают с размахом. Праздничная программа расписана уже на весь день.

В 10:00 будет дан пушечный залп на знаменитом крейсере "Аврора" и будет поднят Андреевский флаг. В 11:00 от Благовещенского моста стартует парад с участием современных кораблей, подлодок крейсеров. На Дворцовой будет идти видеотрансляция. В 12:00 стартует воздушная часть представления. Над Сенатской площадью появятся самолёты и вертолёты морской авиации, а затем небо окрасится в российский триколор. Праздник завершится в 22:00 фейерверком над акваторией Невы.

Фото: пресс-служба Минобороны