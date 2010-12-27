Китайский эсминец "Си Ань" пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта

Он будет открыт для свободного посещения 26 и 27 июля.

В среду, 24 июля к набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге пришвартовался китайский ракетно-эскандерный миноносец "Си Ань". Он примет участие в Главном военно-морском параде, сообщили городские СМИ.

Экипаж корабля встретили командиры Западного военного округа и Ленинградской военной базы.

"Си Ань" будет открыт для свободного посещения 26 и 27 июля. Это шестой ракетный эсминец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Он оснащен зенитным ракетным комплексом, установкой пуска ракет и боевыми системами. Корабль рассчитан на экипаж из 250 человек.

Также 25 июля в Петербург прибудет индийский фрегат "Таркаш". Его экипаж, совместно с китайскими и российскими военными моряками, возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в память о ленинградцах, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в 2019 году День ВМФ отмечают 28 июля. Всего в нем примут участие 40 кораблей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Минобороны опубликовало интерактивную карту парада ВМФ в Петербурге.

Фото: Невские новости