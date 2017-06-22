Последние выходные июля порадуют горожан хорошей погодой

Температура днем поднимется до +30 градусов.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 27 июля пройдёт без осадков.

Температура воздуха ночью варьируется от +17…+19 градусов, днем температура поднимется до +30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" на территории Ленинградской области 27-28 июля температура воздуха достигнет +25…+30 градусов.

Также в воскресенье, 28 июля, ночью в области преимущественно на востоке и днем в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер.

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