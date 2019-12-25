Гидрометцентр назвал регионы с аномальной погодой

В некоторых субъектах РФ температура будет держаться на 7-10 градусов выше нормы до конца рабочей недели.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в большинстве субъектов РФ до конца рабочей недели температура будет держаться на 7-10 градусов выше нормы. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, жителям Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и республики Коми следует ожидать повышения температуры до 29 градусов. Превышения нормы может наблюдаться и в Ненецком АО: при норме в это время года в 13 градусов столбик термометра может подняться до 20 градусов.

На юге центра Европейской части России максимальные температуры составят 30-35 градусов. Это затронет население Воронежской, Рязанской и Ивановской областей.

Выше 35 градусов тепла ожидается в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии. Кроме того, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии температура поднимется до 37-39 градусов.

Ранее в ООН предупредили о необратимых изменениях климата. Отмечается, что глобальное потепление происходит настолько стремительно, что Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году.

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