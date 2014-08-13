В понедельник в Ленобласть придет 30-градусная жара

Порывы ветра будут достигать 4-9 м/с.

В понедельник, 15 августа, в Ленобласти сохранится знойная погода. На небе будет мало облаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, подует восточный ветер со скоростью 1-5 м/с. Днем потеплеет до +25...+30 градусов, порывы ветра будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти