Видео: в Петербурге проходит репетиция Дня Военно-морского флота

В связи с этим днем развели несколько мостов в центре Петербурга.

В четверг, 25 июля, в Петербурге и Кронштадте проходит генеральная репетиция праздника Дня Военно-морского флота. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

В рамках репетиции праздничного парада по Адмиралтейской набережной к Медному всаднику в колоннах прошли учащиеся военно-морских учебных заведений города.

В рамках репетиции парада в честь Дня ВМФ, по Адмиралтейской набережной к Медному всаднику прошли учащиеся военно-морских учебных заведений города.

Также днем 25 июля зажгли Ростральные колонны и развели Дворцовый и Благовещенский мосты. В акваторию Невы стягиваются военно-морские суда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минобороны опубликовало интерактивную карту парада ВМФ в Петербурге. На ней можно узнать, какая техника и в каком порядке пройдет на военно-морском параде.

Напомним, праздник состоится в это воскресенье, 28 июля.

Видео: Piter.TV