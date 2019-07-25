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Видео: в Петербурге проходит репетиция Дня Военно-морского флота

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В связи с этим днем развели несколько мостов в центре Петербурга.

В четверг, 25 июля, в Петербурге и Кронштадте проходит генеральная репетиция праздника Дня Военно-морского флота. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

В рамках репетиции праздничного парада по Адмиралтейской набережной к Медному всаднику в колоннах прошли учащиеся военно-морских учебных заведений города. 

В рамках репетиции парада в честь Дня ВМФ, по Адмиралтейской набережной к Медному всаднику прошли учащиеся военно-морских учебных заведений города. 

Также днем 25 июля зажгли Ростральные колонны и развели Дворцовый и Благовещенский мосты. В акваторию Невы стягиваются военно-морские суда. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минобороны опубликовало интерактивную карту парада ВМФ в Петербурге. На ней можно узнать, какая техника и в каком порядке пройдет на военно-морском параде. 

Напомним, праздник состоится в это воскресенье, 28 июля. 

Видео: Piter.TV 

Теги: вмф, репетиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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