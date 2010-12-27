В ЗВО рассказали подробности салюта на День ВМФ в Петербурге

Небо над Северной столицей украсят 30 залпов артиллерийских орудий и более 2000 фейерверков.

Праздничный салют на День ВМФ в Петербурге запланирован на 28 июля и начнется в 22:30 часов. Артиллерийский салют станет финальным этапом масштабного события. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В течении 10 минут офицеры, курсанты и военнослужащие произведут салют батареей из 12 орудий Д-44 и батареей из 12 фейерверочных установок на базе "КАМАЗа". Будет применено более 70 видов фейерверочных изделий.

Площадки для салюта будут расположены в Кронштадте и на пляже Петропавловской крепости.

Отметим, ранее в ЗВО рассказали о том, какие самолеты морской авиации совершили тренировочный полет над Петербургом.

Фото: structure.mil.ru/structure/okruga/west