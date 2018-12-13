День Победы в Петербурге: взгляд Piter.TV

Публикуем отчет с праздничного дня, завершившегося масштабным салютом.

Первый день вторых майских выходных в нашем городе прошел под знаком Дня Победы. Подробнее обо всем праздничных событиях мы сообщали ранее.

Утром 9 мая на Дворцовой площади состоялся традиционный военный парад. В нем приняли участие свыше 4,5 тысяч военных и около 130 экземпляров военной техники. Одним из главных праздничных мероприятий стал парад ретро-автомобилей. Порядка четырех тысяч горожан приняли участие в Народном хоре Победы у Казанского собора. В Таврическом саду зазвучала музыка сороковых годов.

С 14 часов на площади Александра Невского началось формировние колонны "Бессмертного полка". Более миллиона петербуржцев прошли по Невскому проспекту в память о погибших в Великой Отечественной войне. Подробный репортаж с места событий вы можете прочитать по ссылке.

Завершился День победы праздничным салютом. Ожидаемый интерес петербуржцев подчеркнули транспортные заторы в центре города. Небо над акваторией Невы украсили 30 залпов. Как и в случае с победой "Зенита" в РПЛ, во второй раз в мае загорелись Ростральные колонны.

По данным Росгвардии, ни одного значимого происшествия, связанного с мероприятиями 74-ой годовщины Победы в ВОВ замечено не было.