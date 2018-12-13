Четыре тысячи петербуржцев спели фронтовые песни у Казанского собора

Мероприятие прошло в полдень, участники исполнили фронтовые песни, а также танцевали под музыку военных лет.

Порядка 4000 петербуржцев и гостей Северной столицы сегодня, 9 мая, приняли участие в Народном хоре Победы, который прошел близ стен Казанского собора. Мероприятие прошло в полдень, участники исполнили фронтовые песни, а также танцевали под музыку военных лет.

Главная идея акция состояла в том, чтобы дать людям возможность услышать и исполнить знакомые песни, сформировав стихийный Народный хор. Перед началом волонтеры раздавали желающим спеть буклеты с текстами песен, пишет 78.ru.

Принять участие в мероприятии смогли все желающие, как жители, так и гости города. Объединившись в этот знаменательный день, люди почтили память героев, исполнив самые популярные песни военных лет.