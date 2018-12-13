Появилось видео с парада Победы в Петербурге

На площадь вышли свыше 4,5 тысяч военных и около 130 экземпляров военной техники.

В четверг, 9 мая на Дворцовой площади Петербурга начался парад Победы. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

В Северной столице празднуют 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Парад начался в 10:00. На площадь вышли свыше 4,5 тысяч военных и около 130 экземпляров военной техники. Во главе колонны стоял главный танк Великой Отечественной войны Т-34. Петербуржцам также удалось увидеть танки Т-72, установки "Торнадо", бронеавтомобили "Тайфун" и другую боевую технику.

Также в параде участвуют вертолеты Ми-8, Ми-26 и 28, истребители, разведчики и многоцелевые боевые самолеты.

Парад завершится плац-концертом. В нем примет участие рота почётного караула ЗВО со сводным военным оркестром. Помимо этого, в программе заявлено выступление звонаря Храма Владимирской иконы Божией матери.

Видео: Piter.tv