"Бессмертный полк" собрал в Петербурге более миллиона человек. В России - более 10 млн

В Петербурге более одного миллиона человек вышли на Невский проспект в рамках акции "Бессмертный полк". По данным МВД по региону, общий показатель по стране составляет порядка десяти миллионов человек. Люди собирались на 3,5 тысячах участках.

Отметим, что на втором месте по многочисленности людей, желающих пронести штендер с погибшими родственниками во время ВОВ, стала Москва. В правоохранительных органов зарегистрировано в столице чуть более 700 тысяч человек. Дождливая погода не остановила местных жителей от акции, хотя боевая авиация не смогла выступить перед ветеранами из-за непогоды.

Ранее Piter.tv пуликовал репортаж "Бессмертный полк" в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv