В Петербурге состоялось самое массовое шествие "Бессмертного полка"

Очное шествие собрало более 1,1 млн человек.

В Санкт-Петербурге прошло самое крупное шествие "Бессмертного полка" в России. Об этом во время подведения итогов акции 12 мая сообщила первый заместитель председателя Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Очное шествие "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге собрало 1,1 миллиона человек. В Челябинске в акции приняли участие 200 тысяч жителей, в Уфе – 180 тысяч, а в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге – по 150 тысяч. В Ставрополе на шествие вышло более 100 тысяч человек, а в Тюмени – 125 тысяч человек. Всего по РФ в акции приняли участие 7 миллионов жителей. В Москве акция проходила только в онлайн-формате.

Также в 2025 году был установлен новый рекорд по количеству стран-участниц акции "Бессмертный полк" – к шествию присоединились 120 государств. В 83 из них акция состоялась в классическом формате уличного шествия. Впервые в шествии приняли участие жители Узбекистана и Туркменистана. После шестилетнего перерыва акция "Бессмертный полк" также возобновилась в Вашингтоне.

Также более 6 тысяч жителей Кудрово вышли на Европейский проспект, чтобы принять участие в возрожденном после трехлетнего перерыва шествии "Бессмертный полк".

Фото: Piter.tv