Акция "Бессмертный полк" в Кудрово собрала более 6 тысяч участников

Шествие вновь состоялось после трёх лет перерыва.

Тысячи жителей Кудрово вышли на Европейский проспект, чтобы принять участие в возрожденном после трехлетнего перерыва шествии "Бессмертный полк". Молодой город в этот день превратился в единое праздничное пространство — с мастер-классами по фронтовым письмам-треугольникам, конкурсами чтецов, полевыми кухнями и театральными постановками о фронтовых буднях.

Для нас это очень удивительный и волнительный момент, потому что не было "Бессмертного полка" вот уже на протяжении трех лет с 21 года, но как организаторам, конечно, это было очень трепетно. Во-первых, дата круглая, во-вторых, мы как новое учреждение культуры, не проводили такого масштаба мероприятий до сих пор Мария Тырувере, директор Центра культуры и досуга "Кудрово"

Организация праздничных мероприятий полностью легла на плечи местного Дома культуры и его клубных формирований. К работе в День Победы привлекли более 300 молодых артистов. К подготовке самого массового события — торжественного шествия — присоединилась администрация Заневского городского поселения. Важно было решить вопросы с перекрытием дорог, обеспечением безопасности, привлечением волонтёров.

Организация прекрасная. И приятно то, что к этой организации приложила руку наша молодёжь! Я просто благодарен им. Так организовано всё красиво. Сегодня большой праздник для всего нашего муниципального образования, всей России Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

В колонне Бессмертного полка плечом к плечу шли ветераны, школьники и семьи с детьми — всего более 6 тысяч человек.

Мы сегодня решили пройти с "Бессмертным полком" в первый раз. И хорошо, что вот сыновья в это время спрашивали, а в чем его смысл, зачем? И мы по дороге рассказывали о том, что это память о наших дедах, их прадедах, которые защитили нашу родину и победили в войне Сергей Майтаков, участник акции "Бессмертный полк"

В потоке лиц и портретов — живые семейные истории. Сергей Перцев пришёл на шествие с детьми и внуками. Он убеждён: рассказывать подрастающему поколению о подвиге предков — это долг каждого из нас:

Сейчас мы стараемся передать своему поколению, внучке, дочке, сыну, чтобы они всегда хранили память об этом, никогда не забывали, какой ценой досталась эта победа.

Завершился день масштабным концертом, где песни военных лет звучали не только со сцены — их подхватывал весь городской сквер. Этот День Победы вновь стал для Кудрово тем самым праздником "со слезами на глазах", объединяющим прошлое, настоящее и будущее.

Ранее Piter.TV сообщал, что юные футболисты из Донецка приехали на празднование Дня Победы в Ленинградскую область.

Видео: Piter.TV