Юные футболисты из Донецка приехали на празднование Дня Победы в Ленинградскую область

Спортсмены приняли участие в товарищеских матчах и встретили 80-летие Великой Победы.

В преддверии 80-летия Великой Победы Ленинградская область встретила особенных гостей — юных футболистов 2010 года рождения из Донецка. Команда приехала по приглашению администрации Заневского городского поселения, где для ребят организовали серию товарищеских матчей с местными командами и насыщенную культурную программу.

Мы решили пригласить ребят не просто как гостей, а как участников турнира. Ленинградская область — героический регион Великой Отечественной войны, и для нас важно, чтобы молодое поколение помнило об этой связи



глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий

Тренирует донецкую команду Александр Бабий — легенда питерского "Зенита", обладатель Кубка России 1999 года.

Игрой я доволен. Ребята, правда, сразу после поезда, почти двое суток добирались. Чуть-чуть была, видно, усталость, но игра нормальная. Александр Бабий, тренер команды

Высокий уровень игры отметил и судья соревнований, один из самых известных российских арбитров – Владислав Безбородов.

Огромное спасибо организаторам за приглашение, за организацию этого прекрасного турнира. Конечно, от себя и от судейской бригады, от коллегии хочу поздравить всех с этим святым священным праздником, 80-летие победы отмечаем. Хочу пожелать всем участникам, организаторам хорошего настроения, тёплой погоды, удачи в игре и побед. Владислав Безбородов, судья соревнований

После спортивных баталий юных футболистов ждало знакомство с героическим прошлым Ленинградской земли. В музеях "Дорога Жизни" и Доме авиаторов ребята узнали о подвигах защитников блокадного Ленинграда.

Мне очень все понравилось, этот день прошел классно, очень хорошо. Я запомнил много разных фактов, но больше всего меня понравилось то, как сделали манекены солдат. юный футболист донецкой команды "Авангард" Роман Зуев

Для многих эта поездка стала настоящим открытием: ожившие истории, детали и лица героев — такое запоминается надолго.

Я узнал много нового. Например, как экипаж пробирался после падения самолета через лесную тайгу при 30-градусном морозе. Как они во время голода 4 дня шли: у них была только мазь для согревания, 1 тюбик, и 17 спичек. юный футболист донецкой команды "Авангард" Александр Ковешников

Завершилась поездка участием юных спортсменов в шествии "Бессмертного полка" в Янино-1 и экскурсией по Санкт-Петербургу. Но главный итог уже подведен — на ленинградской земле зародилась крепкая дружба, объединившая детей из разных городов общей памятью о Великой Победе.