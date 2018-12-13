"Бессмертный полк" в Петербурге: репортаж Piter.tv

В этом материале мы расскажем, как прошла акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию Дня Победы в Петербурге.

В четверг, 9 мая в городе на Неве отмечают 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. В рамках праздника петербуржцы вышли на акцию "Бессмертный полк".

Формирование колонны началось на площади Александра Невского. Жители и гости Петербурга прибывали к месту общего сбора с фотографиями ветеранов и флагами, некоторые даже облачились в одежду с изображением погибших участников войны. В акции приняли участие не только дети, но и взрослые. Люди дарили цветы ветеранам и желали долгих лет жизни, наблюдали за выступлениями музыкальных коллективов, исполняющих песни военных лет, делали памятные снимки.

На месте продолжают дежурить поисково-спасательная служба, ОМОН, волонтеры, сотрудники Росгвардии и полиция. Корреспондент Piter.tv сообщил о небольшой заминке на мероприятии: людей, которые пришли со стороны Полтавской улицы не пропускали для участия в шествии. Через некоторое время участниками разрешили пройти. Такая же ситуация происходила на Невском проспекте. Причина в том, что желающих поучаствовать в акции слишком много, люди не успевают быстро проходить участки дороги.

Чтобы поучаствовать в акции некоторым петербуржцам приходилось пробираться через дворы. Жители некоторых домов были вынуждены ждать, когда поток поредеет.

Запоминающимся моментом стал вынос огромного красного стяга. Его держали несколько десятков петербуржцев.

После недолгого шествия управление строем взяли на себя казаки, распевая песню "Солдатушки, бравы ребятушки".

Отметим, что участники акции двигались вслед за колонной ретро-автомобилей с ветеранами войны, прошли по всей главной магистрали Петербурга и в конце собрались на Дворцовой площади.

В этом году в акции приняли участие 1 миллион 180 тысяч человек, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Смольный. В прошлом году число участников превысило 1 миллион человек.

Акция прошла не только в центре Петербурга, но и в других районах города. Так, акция "Бессмертный полк" прошла в Кудрово. Местные жители взяли с собой фотографии ветеранов войны и устроили шествие по району.

Фото и видео: Piter.tv