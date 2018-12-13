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Парад ретро-автомобилей в Петербурге попал на видео

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В Петербурге празднуют День Победы. Одним из главных праздничных мероприятий стал парад ретро-автомобилей.

В четверг, 9 мая в Северной столице отмечают День Победы. В рамках праздника прошел парад ретро-автомобилей. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Проезд ретро-транспорта стартовал в 14:30 от площади Восстания. Ветераны и блокадники проехали на раритетном транспорте по Невскому проспекту. Колонну сопровождал почетный караул.

Напомним, что в 15:00 по Невскому проспекту двинулась колонна "Бессмертного полка". В 16:00 на Дворцовой площади пройдет концерт.

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербурга, новости спб, парад ретро автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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