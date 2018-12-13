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Видео: Небо над Питером осветил салют Победы

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Фейерверк запустили 9 мая в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. 

Традиционный праздничный салют ко Дню Победы покорил сердца петербуржцев. Видео записал корреспондент Piter.TV.

Фейерверк запустили 9 мая в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. 

Видео: Piter.TV

Теги: 9 мая, день победы, новости россии, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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