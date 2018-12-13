Видео: Небо над Питером осветил салют Победы

Традиционный праздничный салют ко Дню Победы покорил сердца петербуржцев. Видео записал корреспондент Piter.TV.
Фейерверк запустили 9 мая в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости.
Видео: Piter.TV
Фейерверк запустили 9 мая в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости.
Традиционный праздничный салют ко Дню Победы покорил сердца петербуржцев. Видео записал корреспондент Piter.TV.
Фейерверк запустили 9 мая в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости.
Видео: Piter.TV
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