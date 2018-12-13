Росгвардия: День Победы в Петербурге отметили без нарушений

Представители охраны рассказали, что мероприятия в часть 9 мая прошли без эксцессов.

По данным пресс-службы Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, празднование Дня Победы прошло без неприятностей. Ни одного значимого происшествия, связанного с мероприятиями 74-ой годовщины Победы в ВОВ. Нарушители порядка правоохранительными органами замечены не были.

Напомним. что официальные торжества начались утром 9 мая на Дворцовой площади Затем колонна двинулась по улице Восстания, Невскому проспекту и другим по направлению к культурным площадкам.

Безопасность петербуржцев охраняли около 1,7 тысяч человек Росгвардии. Сотрудники следили за обстановкой не только на центральных улицах города, но и на водных объектах: реках, каналах. Также охраной занимались пять катеров ОМОНа.

Ранее Piter.tv публиковал материал о параде Победы в Выборге: как это было.

Фото и видео: Piter.tv