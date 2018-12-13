Парад Победы в Выборге: как это было

Прямая трансляция канала Piter.TV.

В Выборге подошел к концу Парад Победы, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Канал Piter.TV публикует запись прямой трансляции этого торжественного мероприятия. В кадр попал старт праздничной колонны на Рыночной площади и ее марш по улице Мира в сторону Красной площади.

В торжественной церемонии приняли участие военные, ветераны боевых действий, особое место было отведено ветеранам Великой Отечественной войны. Главной гордостью мероприятия можно назвать акцию "Бессмертный полк". В памятной колонне, по данным местной администрации, прошли 22 000 человек. Среди них - выборжане, жители поселений Выборгского района и гости из других городов.

Канал Piter.TV вел трансляцию происходящего, в том числе - с высоты птичьего полета. На этих кадрах можно рассмотреть лица участников праздничного Парада Победы и даже лица с памятных портретов "Бессмертного полка".

Парад завершился на Красной площади города Выборга. Здесь людей ждал торжественный митинг с участием администрации, совета депутатов, военных и духовных лиц. По окончанию митинга на Красной Площади прошел парад-смотр войск ЗВО Минобороны РФ.

Видео: Piter.TV