В честь Дня Победы в Петербурге зажгут Ростральные колонны

В четверг, 9 мая в честь Дня Победы на Васильевском острове в Петербурге зажгутся Ростральные колонны. Огонь на колоннах появится утром и вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГРО "ПетербургГаз".
Петербуржцы смогут увидеть огонь на колоннах с с 9 до 12 часов дня и с 17 до 23 вечера.
Сотрудники ГРО "ПетербургГаз" накануне проверили работу оборудования, провели пробный розжиг.
Ранее мы опубликовали сведения о работе городского транспорта, ограничениях движения и праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая.
Обсуждение ( 0 )