В честь Дня Победы в Петербурге зажгут Ростральные колонны

Огонь на колоннах петербуржцы смогут увидеть утром и вечером в четверг, 9 мая.

В четверг, 9 мая в честь Дня Победы на Васильевском острове в Петербурге зажгутся Ростральные колонны. Огонь на колоннах появится утром и вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГРО "ПетербургГаз".

Петербуржцы смогут увидеть огонь на колоннах с с 9 до 12 часов дня и с 17 до 23 вечера.

Сотрудники ГРО "ПетербургГаз" накануне проверили работу оборудования, провели пробный розжиг.

Ранее мы опубликовали сведения о работе городского транспорта, ограничениях движения и праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая.