День Победы в Петербурге: программа мероприятий

Редакция Piter.tv публикует важные для каждого петербуржца сведения о работе городского транспорта, ограничениях движения и праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая.

Петербург готовится к масштабному празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). С 8 мая ожидаются небольшие изменения в привычном ритме жизни города из-за проведения парада на Дворцовой площади, "Бессмертного полка", проезда военной техники по центральным магистралям Северной столицы и других мероприятий. Piter.tv собрал самую важную информацию, которая поможет провести День Победы не в автомобильных пробках.

Ограничения движения 8 мая

С 22 часа запрещена парковка также по набережной реки Мойки от Невского проспекта и до Певческого моста. С 00 часов ночи 8 мая КРТИ запрещает парковаться на Большой Морской улице, Дворцовой площади, Миллионной, Исаакиевской площади, Конногвардейском бульваре, Дворцовом и Адмиралтейском проездах.

С 9 часов утра все транспортные средства будут ограничены в передвижении по участку от Большой Морской улицы до дома 14 по Невскому проспекту.

Подобная ситуация сложится и у Пискаревского кладбища. Там с 10.30 утра на полчаса будет действовать запрет на проезд. Исключение составит общественный транспорт. С 11 часов - проезд ограничат вблизи Серафимовского кладбища, на участке от площади Победы и Монумента защитникам Ленинграда.

Ограничения движения 9 мая

В течение часа, с 11.30 до 12.30 изменят график движения некоторый городской транспорт. Данная мера коснется троллейбусов 2,22, 50. Первый полностью остановит движение. Троллейбус под номером 25 проедет от метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому, Коломяжскому и до "Светлановской площади". Транспорт по Маршала Новикова, а также по улице Уточкина, проспекту Королева и Испытателей ходить не будет. Также маршруты следования изменят 20, 41 и 38 троллейбусы.

Из-за проведения "Парада победителей" движение троллейбусов перекроют с 12.50 до 14 часов по проспекту Стачек, начиная от площади Стачек и заканчивая улицей Новостроек.

Шествие "Бессмертного полка" перекроет автомобильное движение по 2-ой Советской улице, Греческому проспекту, площади Восстания. Проехать там будет невозможно с 13.15 до 17 часов вечера.

С 9 утра и до 13 часов для движения недоступны будут Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд и Адмиралтейская набережная. До 20 вечера - перекроют движение по улице Восстания.

С 13.45 и до 18 часов будет действовать запрет на движение по Невскому проспекту от площади Александра Невского и до Дворцовой площади.

С 14.30 и до 15.30 закроют проезд по нечетной стороне Марсова поля, начиная набережной реки Мойки и заканчивая Миллионной улицей.

С 17 часов до 20 часов запрет коснется Дворцового проезда, Миллионной улицы, Адмиралтейскому проспекту, набережной реки Мойки на участке от Гороховой и до Певческого моста.

В 21 час перекроют движение по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади.

График работы общественного транспорта

Несколько дней в честь празднования 73 годовщины Победы в ВОВ в Петербурге будут действовать особые правила для общественного транспорта. С 8 по 12 мая по улицам северной столицы будут курсировать специальные ночные автобусы. Более подробно о маршрутах следования Piter.tv писал в предыдущем материале.

Петербургский метрополитен также изменит время работы станций подземки. Днем 9 мая центральные станции перейдут на особый режим из-за проведения акции "Бессмертный полк".

"Адмиралтейская" будет доступна только для выхода с 8.30 утра и до 11.30 часов дня. Также зайти на станцию нельзя будет с 20 часов до полуночи.

С 14 до 15.30 для петербуржцев будет доступен только выход на станции "Площадь Александра Невского". Ограничения касаются обоих вестибюлей.

"Площадь Восстания" также ждут изменения. Официально первый вестибюль станции будет работать и на вход и на выход. В случае необходимости доступ в метро ограничат с 14.30 и до 15.30. Второй вестибюль будет принимать пассажиров только на выход. В это же время "Маяковская" полностью будет закрыта. Поезда будут следовать без остановки.

Второй вестибюль "Невского проспекта" перекроют с 9 утра до 22 часов вечера на вход. Он будет работать только на выход. С 22 часов до 5.35 часов утра 10 мая доступ на станцию будет полностью закрыт.

С 21.25 до 22 часов вечера "Горьковская" также будет работать только на выход.

Сотрудники метрополитена рассказали о том, что подземка в ночь с 9 на 10 мая будет функционировать без перерывов. Для пассажиров недоступны будут "Проспект Ветеранов-1", "Ленинский проспект-2", "Площадь Ленина-2", "Девяткино-1", "Московская-1", "Невский проспект-2", "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская".

С 2 часов ночи до 4.30 утра приобрести жетоны в кассах метрополитена можно будет только за наличные средства. Оплатить проездные билеты будет невозможно, но карточки будут действовать при проходе через турникеты.

Напомним, что ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте в честь Дня Победы в течение дня.

Праздничная программа мероприятий

Официальным днем празднования Великой Победы в России считается 9 мая. Торжественные мероприятия в память о погибших во времена ВОВ в Петербурге, как и во многих других городах, начинаются уже 8 числа.

На Пискаревском мемориальном кладбище солдаты, родственники погибших и рядовые петербуржцы могут почтить память не вернувшихся с войны. Траурная церемония начнется в 11 часов утра. С 15 часов в БКЗ "Октябрьский" состоится праздничный концерт, приуроченный к 73-летней годовщине Дня Победы.

Также в городе на Неве будет организовано несколько массовых площадок, на которых петербуржцы и гости Северной столицы могут отметить 9 мая.

С 9 и до 12 часов утра в память о Великой Победе зажгутся Ростральные колонны. Те, кто не сможет утром увидеть огонь, сможет посмотреть на него с 17 до 23 часов на стрелке Васильевского острова.

С 10 часов на Дворцовой площади состоится парад боевой техники и войск ЗВО. В мероприятии примут участие более 3,5 тысяч военнослужащих, а также 71 единица боевой техники. Среди ожидаемых событий - появление танка "Т-34", который возглавит колонну. Также специалисты впервые выведут на площадь пусковые и зенитно-ракетные комплексы С-400. На протяжении всего парада свободный оркестровый батальон будет обеспечивать музыкальное сопровождение. Около 250 человек сыграют популярные военные композиции, марши и вальсы.

Перед Казанским собором в 10 часов утра "Народный хор Победы" выступит с патриотической акцией около Казанского собора. Любой житель города может встать в ряды активистов и исполнить выбранную песню военных лет. Организаторам не важен пол, национальность или возраст желающего приобщиться к мероприятию.

С 12 часов по Невскому проспекту колонной на ретро-автомобилях проедут ветераны ВОВ, блокадники, дети концлагерей. Старт автомобильного движения будет дан по улице Восстания, а доедут участники до Дворцовой площади. Их будут сопровождать представители почетного караула.

Памятная акция "Бессмертный полк" начнется в 15 часов. Формирование колонны начнется за час до начала на участке Невского проспекта между Суворовским проспектом и площадью Александра Невского.

С 15 часов на Дворцовой начнется праздничный концерт. В то же время по Невскому стартует "Бессмертный полк". Смольный ожидает, что в шествии примут участие около миллиона желающих. Колонны начнут формироваться с 14 часов на площади Александра Невского, а после пойдут по главной улице города и завершат акцию на суворовском проспекте. Основное требование - создание штендера, на котором будет размещен портрет погибшего родственника, а также его инициалы.

В 16 часов для почетных гостей начнется концертная программа в Михайловском театре. Перед зрителями выступят артисты оперы и балета. В это же время в Молодежном театре на Фонтанке начнется проект "Песни о войне", а на Биржевой площади соберется хор студентов вузов Санкт-Петербурга. Молодые люди споют прямо на ступенях здания Манежа.

В "Государственной академической капелле" по набережной реки Мойки, 20 музыканты исполнят седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, получившую название "Ленинградской". Мероприятие начнется в 18 часов вечера.

С 18 часов в Таврическом саду запланирована реконструкция "РИОРИТА" – радость Победы". Создатели приглашают петербуржцев одеться в военную форму или платья 30-40ых годов. Для любителей размяться военный духовой оркестр будет играть мелодии, а центр сада превратится в танцплощадку.

В завершение вечера петербуржцев и туристов ждет салют. В 22 часа небо осветится залпами у Дворцовой площади и набережной реки Невы. Увидеть праздничный фейерверк можно будет у стен Петропавловской крепости.

Торжественная церемония продлится с 21 до 23 часов. В дневное время для петербуржцев также подготовлена программа в стенах крепости. Руководство культурного памятника обещает разместить выставку исторической техники, вывесить боевые знамена и провести реконструкцию артиллерийских позиций и блиндажей. Посетить данные мероприятия можно с 10 утра и до закрытия музея в 22 часа.

Ранее Piter.tv писал о том, что обеспечивать порядок на время празднования Дня Победы вызвалось около тысячи дружинников.

Фото, видео: Piter.tv