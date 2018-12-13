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В День Победы блокадники и ветераны смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах 
Сегодня, 21:32
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IRINA_CHALKINA

В День Победы блокадники и ветераны смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах 

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Главное – предъявить соответствующее удостоверение.

В День Победы блокадники и ветераны смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах.  Об этом сообщается на сайте ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга".

Кроме того, указанная категория граждан, вне зависимости от их гражданства и места жительства, сможет бесплатно ездить 7 и 8 мая. Пассажир должен будет предъявить соответствующее удостоверение кондуктору. 

Также на прошлой неделе Совет Федерации одобрил правительственный закон, который предполагает увеличение ежемесячных выплат к пенсиям ветеранов. В среднем они увеличатся на 9,5 тысяч рублей.

В этом году в России будут отмечать 74-ю годовщину Победы над нацистской Германией. По всей стране по традиции пройдут праздничные парады, концерты и гуляния.

Ранее мы сообщали о том, что Колонну военной техники на Параде Победы возглавит советский танк Т-34-85

Фото:pixabay

Теги: блокадники, ветераны вов, день победы, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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