Главное – предъявить соответствующее удостоверение.

В День Победы блокадники и ветераны смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщается на сайте ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга".

Кроме того, указанная категория граждан, вне зависимости от их гражданства и места жительства, сможет бесплатно ездить 7 и 8 мая. Пассажир должен будет предъявить соответствующее удостоверение кондуктору.

Также на прошлой неделе Совет Федерации одобрил правительственный закон, который предполагает увеличение ежемесячных выплат к пенсиям ветеранов. В среднем они увеличатся на 9,5 тысяч рублей.

В этом году в России будут отмечать 74-ю годовщину Победы над нацистской Германией. По всей стране по традиции пройдут праздничные парады, концерты и гуляния.

Ранее мы сообщали о том, что Колонну военной техники на Параде Победы возглавит советский танк Т-34-85

Фото:pixabay