Ветераны ВОВ смогут пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно с 26 по 28 января

Право бесплатного проезда предоставляется указанным лицам независимо от их гражданства и места жительства.

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) смогут воспользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно 26, 27 и 28 января. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 24 января.

В частности, речь идет об инвалидах ВОВ, о ветеранах ВОВ, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и о тех, кто награждены медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Право бесплатного проезда предоставляется указанным лицам независимо от их гражданства и места жительства. Нужно будет предъявить удостоверения единых образцов.

Кроме того, несмотря на то, что 27 января – суббота, весь городской наземный транспорт в этот день проработает по графику будней. Исключением станут автобусы №№469, 469А, 475, 475А.

Ранее на Piter.TV: на петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя.

Фото: Piter.TV