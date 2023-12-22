  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ветераны ВОВ смогут пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно с 26 по 28 января
Сегодня, 18:13
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ветераны ВОВ смогут пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно с 26 по 28 января

0 0

Право бесплатного проезда предоставляется указанным лицам независимо от их гражданства и места жительства.

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) смогут воспользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно 26, 27 и 28 января. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 24 января. 

В частности, речь идет об инвалидах ВОВ, о ветеранах ВОВ, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и о тех, кто награждены медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Право бесплатного проезда предоставляется указанным лицам независимо от их гражданства и места жительства. Нужно будет предъявить удостоверения единых образцов. 

Кроме того, несмотря на то, что 27 января – суббота, весь городской наземный транспорт в этот день проработает по графику будней. Исключением станут автобусы №№469, 469А, 475, 475А.

Ранее на Piter.TV: на петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатный проезд, ветераны вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии