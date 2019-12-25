В Социальном кодексе Петербурга закрепят выплаты ветеранам к 9 мая

Деньги будут предназначены для проживающих в Петербурге ветеранов и для граждан без определённого места жительства.

Законопроект о включении ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в Социальный кодекс Северной столицы находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Деньги будут предназначены для проживающих в Петербурге ветеранов и для граждан без определённого места жительства.

Размер выплаты ко Дню Победы составит 10 тыс. рублей в случае с инвалидами, участниками и ветеранами ВОВ, бывшими детьми-узниками концлагерей, жителями блокадного Ленинграда и детьми блокады. Кроме того, 5 тыс. рублей выплатят вдовам и вдовцам, а также родившимся до 3 сентября 1945 года.

Ранее Бастрыкин вмешался в спор о судьбе Блокадного сада в Петербурге.

Фото: Piter.TV