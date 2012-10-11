Бастрыкин вмешался в спор о судьбе Блокадного сада в Петербурге

С жалобой к Бастрыкину обратились местные жители, возмущённые результатами проведённой ранее проверки.

Председатель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о проверке, которая прошла из-за планов на строительство ТРЦ на территории Блокадного сада в посёлке Металлострой. Как сообщила пресс-служба ведомства, руководитель хочет выяснить, по какой причине было отказано в возбуждении уголовного дела.

Торговый центр намерены возвести в садовом товариществе "Нева", где располагается Блокадный сад. С жалобой к Бастрыкину обратились местные жители, возмущённые результатами проверки. Многие владельцы участков являются которых ветеранами Великой Отечественной войны и труда, жителями блокадного Ленинграда, инвалидами и многодетными. Они выступают против уничтожения сада, который снабжал ленинградцев овощами и фруктами во время блокады.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее мы сообщили о том, что СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице.

Фото: ВКонтакте / Защитим Блокадный сад! (Мария Прокопьева)