СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице

Здание расположено охранной зоне, где снос дореволюционных строений запрещён в принципе.

ГСУ СК РФ проведёт проверку законности сноса бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К руководству Следственного комитета обратились на городские активисты: они обратили внимание на то, что на манипуляции с историческим объектом не было выдано каких-либо разрешительных документов. Более того, здание расположено охранной зоне, где снос дореволюционных строений запрещён в принципе.

Ведомство начало доследственную проверку.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин заинтересовался случаем с гибелью новорждённой в Петербурге.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС