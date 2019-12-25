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СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице
Сегодня, 14:06
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СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице

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Здание расположено охранной зоне, где снос дореволюционных строений запрещён в принципе.

ГСУ СК РФ проведёт проверку законности сноса бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К руководству Следственного комитета обратились на городские активисты: они обратили внимание на то, что на манипуляции с историческим объектом не было выдано каких-либо разрешительных документов. Более того, здание расположено охранной зоне, где снос дореволюционных строений запрещён в принципе.

Ведомство начало доследственную проверку.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин заинтересовался случаем с гибелью новорждённой в Петербурге.

Фото: Telegram /  SOS СПб СНОС

Теги: санкт-петербург, снос зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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