Бастрыкин заинтересовался случаем с гибелью новорждённой в Петербурге

Следствие будет разбираться в предварительно установленных обстоятельствах и проанализирует иные озвученные заявительницей доводы.

Председатель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем гибели новорождённого ребёнка в Петербурге. Руководитель потребовал подготовить доклад о ходе проверки по факту произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее в полицию обратилась 32-летняя петербурженка, которая заявила, что её восьмимесячная дочь скончалась по вине медиков, которые удалили малышке почки без согласия.

Следствие будет разбираться в предварительно установленных обстоятельствах и проанализирует иные озвученные заявительницей доводы.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении матери девочки, пострадавшей от укуса собаки в Мурино, заведено административное дело.

Фото: СК РФ