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Бастрыкин заинтересовался случаем с гибелью новорждённой в Петербурге
Сегодня, 9:49
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Бастрыкин заинтересовался случаем с гибелью новорждённой в Петербурге

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Следствие будет разбираться в предварительно установленных обстоятельствах и проанализирует иные озвученные заявительницей доводы. 

Председатель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем гибели новорождённого ребёнка в Петербурге. Руководитель потребовал подготовить доклад о ходе проверки по факту произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее в полицию обратилась 32-летняя петербурженка, которая заявила, что её восьмимесячная дочь скончалась по вине медиков, которые удалили малышке почки без согласия. 

Следствие будет разбираться в предварительно установленных обстоятельствах и проанализирует иные озвученные заявительницей доводы. 

Ранее мы сообщили о том, что в отношении матери девочки, пострадавшей от укуса собаки в Мурино, заведено административное дело.

Фото: СК РФ

Теги: санкт-петербург, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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