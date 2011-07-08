В отношении матери девочки, пострадавшей от укуса собаки в Мурино, заведено административное дело

В рамках материала проверки составлен акт обследования семейно-бытовых условий.

Во вторник, 18 июля, на мать несовершеннолетней, которая пострадала от укуса собаки в Мурино, завели административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ. Об этом стало известно Piter.TV.

Сын хозяйки животного вышел на выгул. К собаке подошла девочка, которая получила укус. В рамках материала проверки составлен акт обследования семейно-бытовых условий.

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее были диагностированы раны переносицы и подбородка, пишет издание "Аргументы и факты". По данным пресс-службы СК РФ, инцидентом заинтересовался председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Отметим, что личность хозяйки установлена. Женщина и ее сын проживали в съемной квартире в Мурино. Семья съехала оттуда 1 июля. На данный момент устанавливается их местонахождение.

Видео: Piter.TV