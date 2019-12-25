Выплаты ветеранам ко Дню победы сделают ежегодными в Петербурге

Правки в законодательство внесут представители комитета по социальной политике.

Выплаты ветеранам Великой отечественной войны, проживающим в Северной столице, станут ежегодными. Соответствующие распоряжения в Социальный кодекс города поручил внести губернатор Александр Беглов во время заседания правительства Петербурга.

Градоначальник напомнил, что выплаты из городской казны ко Дню Победы производятся с 2021 года. Каждый год решения о них принимались отдельными постановлениями и городскими законами, но теперь мера поддержки будет закреплена окончательно.

Правки в законодательство внесут представители комитета по социальной политике: они же проработают вопрос введения выплат родственникам, ухаживающих за инвалидами и детьми-инвалидами, с 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что более 134 тыс. семей из Петербурга улучшили жилищные условия за прошлый год.

Фото: Piter.TV